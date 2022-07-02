屏東枋寮漁港擴建 陳吉仲：中央將挹注經費
2022/7/2 12:53（7/2 13:16 更新）
民進黨立委周春米（前右）2日邀請農委會主委陳吉仲（前中）南下屏東視察，會勘各項農業議題，首站到枋寮區漁會討論枋寮漁港擴建計畫，陳吉仲表示，已提報計畫書給行政院，中央會全力協助地方擴建枋寮漁港。（周春米服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月2日
（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東枋寮漁港因嚴重淤沙加上漁筏停泊已飽和，民進黨立委周春米邀農委會主委陳吉仲到現場視察，陳吉仲說，已提報計畫書，中央將協助漁港擴建。
立委周春米邀請行政院農業委員會主委陳吉仲南下屏東視察，一同會勘各項農業議題，首站來到枋寮區漁會一起討論枋寮漁港擴建計畫，下午將到林邊鄉進行石斑魚座談會、內埔農會舉行蛋價及蛋業政策說明會。
針對枋寮漁港擴建計畫，周春米會中提到，枋寮漁港為第二類漁港，主管機關為屏東縣政府，因臨近塭豐村及水利村2處河口，受林邊溪輸砂影響，航道淤沙嚴重，且漁筏停泊已飽和，造成水域擁塞，地方漁民長期希望能夠擴建枋寮漁港。
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目前擴建計畫，是在原有漁港後方新闢泊區，由中央補助90%、縣府籌措10%，整體計畫共計約新台幣5.5億元。陳吉仲表示，農委會在6月初提報計畫書給行政院，中央一定會全力協助地方擴建枋寮漁港，希望地方鄉親能夠放心。
另外，周春米說，由於汛期與夏日容易有熱帶性低氣壓導致強風降雨，希望中央和地方政府一定要加速工程進度，給漁民安全的作業環境。（編輯：方沛清）1110702
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