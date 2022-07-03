「九彎十八拐」雜誌破百輯 攜手飯店辦展說故事

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（中央社記者余曉涵台北3日電）作家黃春明創辦的文學雜誌「九彎十八拐」今年出刊破百輯，攜手礁溪老爺酒店共同舉辦文學展覽，要讓旅客到宜蘭旅遊，還能在文字上體驗蘭陽之美。

礁溪老爺酒店日前舉辦記者會宣布，即日起到8月底舉辦，「九彎十八拐．百輯風華展」與「來去宜蘭玩」活動，包含文學展覽、互動投影、詩詞創作及戶外山海行程等。

「九彎十八拐」由黃春明創辦，屬於宜蘭在地文學，黃春明說，用文字的想像每個人都不一樣，希望文學工作可以繼續辦下去，讓孩子能夠透過閱讀，培養想像力。

「九彎十八拐．百輯風華展」，展區分為九彎十八拐專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等區。

除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品，如海倫凱勒、莫泊桑等，華文作品則選自賴和、呂赫若等至現代作家張曉風、吳晟的作品，總共展出31件文學作品、100本雜誌與8件精選封面故事，滿滿的文學作品邀民眾前來觀賞。

礁溪老爺酒店說，這次也與物外設計品牌合作，策劃書信區邀民眾重溫寫作感動，不論是寫封明信片給好久不見的家人，或者寫給黃春明，旅客都有機會參加抽獎。

礁溪老爺酒店指出，飯店內並設置投影互動區，以黃春明的撕畫「來去宜蘭」打造繽紛炫目的投影裝置，九彎十八拐、龜山島、雪隧、汽車、雨滴與載滿旅客的可愛火車，瞬間動了起來，旅客只要繪製專屬汽車，就能馬上成為黃春明作品中的一部分。

「手作，創意詩句」則展示黃春明作品「龜山島」，讓旅客欣賞之餘，也可藉由文字重組創作專屬的短文；「寫下，思念書信」則可透過網路進行文學創作，只要寫下最動人的思念字句，就有機會可以獲得「老爺一日遊體驗」或「平日雲天自助午餐券」。

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為了迎接暑假，不少飯店業者推出不同主題活動或主題房，誠品行旅今年首度攜手羽絨企業合隆羽藏與東京奧運中華代表團進場戰袍服裝設計師JUST IN XX周裕穎，用實際行動實踐在飯店場域內的全循環，以資源回收再造與產品生命週期延伸為主要命題，使用合隆羽藏從旅宿業回收的花布羽絨被與生產邊角料，藉由周裕穎的巧心設計，讓這些即將被淘汰的商品以時尚環保的嶄新姿態重回飯店的主題房。

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