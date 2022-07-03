黃偉哲贈1卡皮箱台南美食 作家帶到法國做外交

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）知名臉書粉專「孟買春秋」作者日前在台南舉辦簽書會，台南市長黃偉哲贈送裝滿一個行李箱的台南美食，孟買春秋帶回法國普羅旺斯僑居地，盼在老屋花園游泳池畔擺桌進行國民外交。

經常在臉書（Facebook）針砭時事的粉專「孟買春秋」擁有高人氣，作者為前路透社記者喬伊斯，先生為前路透總編菲爾．史密斯（Phil Smith），最近出版的「孟買春秋－史密斯夫婦樂活印度」新書也獲得不少書迷好評。

喬伊斯與菲爾．史密斯6月底到台南市定古蹟原台南縣知事官邸舉辦簽書會，當天收到不少書迷贈送台南農特產品，黃偉哲雖未親自出席，但除了鮮花外，也派人贈送一個貼有「台南一點心」貼紙的行李箱，裡面裝滿許多知名台南美食，孟買春秋粉專事後也發文盛讚台南人熱情。

孟買春秋粉專昨天發文，並貼出帶著上旅途的行李箱照片指出，謝謝黃偉哲一卡裝滿台南名產的皮箱，要跟著他們去普羅旺斯了，抵達南法時差調整完畢，必將在老屋花園游泳池畔持續擺桌進行國民外交。

發文一出引來不少網友留言回應，有人期待看到在老屋花園游泳池畔擺桌的場景，也有人好奇法國的鄰居們會不會因此對台灣更有興趣，黃偉哲則留言說，「那卡皮箱帶著滿滿台灣味，想家時必備」。

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孟買春秋粉專先前曾開箱展示行李箱裡裝的美食，包括下營黑豆清蔭油、將軍牛蒡香鬆、柳營牛奶糖、玉井芒果乾、鹽水帥哥番茄乾、左鎮破布子、東山咖啡、西港胡麻油，直呼感受滿滿人情味。

黃偉哲今天告訴中央社記者，這是台南對待客人的一點心，總是拿出最好的點心招待，而台南是著名的美食之都，各類農特產更是伴手禮首選，是第一名的點心；「一卡箱」除了滿滿的美食點心，也代表「獻上一點心意、一份祝福」。（編輯：陳仁華）1110703