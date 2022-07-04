桃園8歲女童接種疫苗3天後死亡 法醫解剖釐清死因

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市一名8歲女童日前接種輝瑞兒童疫苗3天後死亡，法醫今天解剖女童遺體，家屬也到場了解。女童父親表示，當初接種完疫苗只有輕微發燒，怎知人就走了，希望能釐清真正死因。

桃園市一名8歲女童，6月24日於學校接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗第2劑，27日早上因為發燒向學校請假，當天上午9時許被家人發現失去意識，到院前已無呼吸心跳，經過醫院使用葉克膜搶救，仍在29日宣告不治。

為了釐清死因，法醫今天上午進行解剖，並且採樣帶回進行檢驗。

女童父親不捨地表示，他只有一個小孩，但是打個疫苗後卻沒幾天就走了，當初接種完疫苗只有輕微發燒，希望能透過法醫來釐清死因。

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女童家屬表示，小妹妹就是一個正常小孩，這次施打的是第2劑的疫苗，當時在學校接種第1劑疫苗只有手臂疼痛現象而已，但打完第2劑卻出現冒冷汗的情況，因此由家屬帶回家休息，接種完發燒1、2天後也有退燒，但最後卻不幸往生，爸爸媽媽相當不捨，也希望透過解剖了解小朋友的死因。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文向中央社記者表示，桃園市長鄭文燦在第一時間就責成相關局處成立專案小組，依照家屬的需求全力給予協助，也將主動協助家屬向衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，申請預防接種受害救濟，至於死因是否與疫苗有關仍待相關單位釐清。（編輯：卞金峰）1110704