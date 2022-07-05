「台灣好滋味」嘉年華 首度前進芝加哥市中心

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「台灣好滋味」嘉年華4日在芝加哥市中心舉行，吸引逾2000人次觀賞台灣文化表演，現場座無虛席。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年7月5日

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）「台灣好滋味」嘉年華首度前進芝加哥市中心精華地帶，適逢美國獨立紀念日假期，現場人聲鼎沸，民眾品嚐珍珠奶茶等台灣小吃，欣賞三太子、舞龍舞獅等文化表演。

「台灣好滋味」（Taste of Taiwan）嘉年華由台灣之友基金會（Friends of Taiwan Foundation）主辦，駐芝加哥辦事處和建大輪胎等美國中西部台灣企業協辦，4日在芝加哥市中心蘋果直營店前的先鋒廣場（Pioneer Court）舉行。

駐芝加哥辦事處長姜森致詞表示，感謝台灣之友基金會及台灣社團支持，讓美國民眾有機會享受台灣文化表演及小吃。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步緩解，歡迎大家實地造訪台灣，親身體驗台灣之美。

姜森說，今天適逢美國國慶，彰顯台美共享民主、自由及人權等普世價值，祝福台美關係更緊密。

芝加哥民眾扶老攜幼，享用排骨便當與珍珠奶茶之餘，觀賞海外青年文化大使（FASCA）芝加哥分會的電音三太子、舞龍舞獅及威斯康辛大學的布袋戲表演，聆聽台裔女高音、古典音樂四重奏及台灣歌曲演唱，逾2000人次體驗台灣多元文化。

伊利諾州眾議會「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）共同主席戴維斯（William Davis）、台裔芝加哥市財務長黃貞慧（Jennie Huang Bennett）應邀出席與民眾同樂。

除了道地台灣美食、音樂、舞蹈及表演外，駐紐約台北文化中心及全美台灣同鄉會芝加哥分會也在現場設攤位，由志工介紹台灣文化與旅遊資訊。（編輯：郭中翰）1110705