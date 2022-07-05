台灣美食展8月登場 奈及利亞首參展秀非洲香料

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台灣觀光協會5日宣布，台灣美食展將在8月回歸，更邀請奈及利亞首度抵台參展，展示非洲特色香料。（台灣觀光協會提供）中央社記者余曉涵傳真 111年7月5日

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（中央社記者余曉涵、郭妍妤台北5日電）睽違2年的台灣美食展將在8月回歸，台灣觀光協會表示，今年受疫情影響，攤位數較往年略少，但仍規劃4大展區，其中更邀請奈及利亞首度抵台參展，將展示非洲特色香料。

台灣觀光協會今天舉辦台灣美食展預售票開賣茶敘，宣布因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年的台灣美食展將在今年8月5日到8月8日回歸，預售票從6日起開賣，並再度與捐血中心合作，捐血一袋就可獲得門票，警消醫護憑證免費入場。

台灣觀光協會秘書長羅瓊雅說，今年美食展以節慶活動為主軸，並強調互動體驗，希望透過美食展讓外界看到台灣美食豐富的一面。

台灣觀光協會指出，今年美食展共520個攤位，相較公元2019年的620個攤位略減，主要受疫情影響國外單位參展及飯店單位略少，但仍分為A、Ｂ2大展區，共4大主題包含美食饗味、探索廚藝、異國美食及政府展館。

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其中探索廚藝部分，設置向金牌廚師致敬的「藝鳴驚人館」，讓民眾可以看到拉糖、翻糖、蔬果雕刻、藝術麵包；異國美食部分，除有日本美食館、穆斯林美食館外，今年奈及利亞也首度參展，將帶來薯片（樹薯）及特色香料。

台灣觀光協會表示，今年也規劃美食講座、大師廚藝秀及美食拍攝教學等活動，其中美食講座將以節慶文化傳統食及永續發展未來食為主題，將邀請日本作家木下諄一、韓國Youtuber 李春成共同談論台日韓的中秋節美食；緒裕生技公司副總經理郭玉華等人將討論植物肉、昆蟲等未來食材的可能性。（編輯：戴光育）1110705