鼓勵出遊搭公共運輸 台灣好行推半價優惠

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（中央社記者余曉涵台北5日電）為了鼓勵旅客出遊搭乘公共運輸，交通部公路總局今天表示，7月起民眾用電子票證搭乘台灣好行，可享半價優惠；公路客運也推出不同促銷方案。

公路總局今天在交通部例行記者會上表示，隨著暑假旅遊旺季到來，為了鼓勵旅客出遊搭乘公共運輸，從7月起到9月30日止，實施使用電子票證（含行動支付）搭乘「台灣好行」半價優惠措施。

公路總局指出，台灣好行路線目前共有62條，在民國108年疫情前的年載客量高達約480萬人次，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響造成運量下跌，110年年載客量僅約274萬人次。

這次共有48條台灣好行路線加入暑期電子票證（含行動支付）半價優惠措施 ，其中許多熱門景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均有台灣好行路線可搭乘。

以熱門路線墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣（墾丁）原票價新台幣352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1408元的車資。

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公路客運部分，公路總局指出，整體路線運量較疫情前降幅也高達5成，為了提高民眾對於搭乘公共運輸的信心與誘因，除了提供客運業者振興補助外，也鼓勵客運業者自行規劃促銷方案吸引乘客回流，希望能及早恢復正常生活及回到疫情前運量水準。

公路總局表示，目前已有統聯、國光、葛瑪蘭、南投、屏東及高雄等客運公司推出促銷方案，以統聯客運為例，搭乘除了可抽百萬現金外，還有套票買6送2及臨櫃購票送折價券等優惠；國光客運及葛瑪蘭客運也有一些抽獎活動，其他業者則尚在研議規劃行銷方案中。（編輯：張雅淨）1110705