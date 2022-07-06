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枕頭山、桃米休閒農業區超人氣 採果、賞螢好好玩

2022/7/6 14:49
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會今天舉辦第3屆全國績優休閒農業區頒獎典禮，宜蘭縣員山鄉枕頭山、南投埔里鎮桃米2處休閒農業區農產多，且季節採果、賞螢和漬金棗等活動豐富，連4次獲最高獎項好評。

農委會輔導處指出，全台投入農業休閒產業的業者多達3000多家，其中休閒農場有391場，要能整合發展成有特色的產業聚落，才能成為休閒農業區，目前全國有104區，經由專家學者現場實地勘查、探訪，就組織運作、產業加值、環境營造、政策配合及整體營運績效等5大面向進行評比，鑑定出卓越、模範及茁壯獎項。

農委會公布第3屆全國績優休閒農業區頒獎共計5區鑑定為卓越（90分以上）、16區為模範（85到89分）及25區為茁壯（80到85分）等級，若連續2次評鑑未滿60分，將被剔除。

農委會輔導處表示，連續4次獲最高等級共2區。其中宜蘭員山鄉枕頭山休閒農業區，最大特色是農產豐富，春天有桑椹，夏天有紅心芭樂、蓮霧，秋天有柿子、洛神跟火龍果，冬天有金棗；農產伴手禮、體驗產品多元，包含季節採果、手工米菓、釀醋、嫁接、漬金棗、窯烤、綠手指、多肉、稻草與果樹全利用等。

另一處為南投縣埔里鎮桃米休閒農業區，擁生態寶庫，有草湳濕地螢光點點，還有蛙鳴蝶舞的生態遊樂園，背負著自然永續的使命，提供消費者貼近農村的體驗契機，既可饗宴特色食材，又能享受奢侈的恬靜幸福。

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農委會主委陳吉仲說，整體農業來說，休閒農場獲農委會公認是表現傑出的，一年可吸引3000多萬人次遊客到訪，外國遊客超過70萬、80萬名，甚至可望接近百萬人次，年度產值最高曾超過新台幣100億元。

由於近年各國產業受疫情影響，根據農委會統計，108年全國休閒農業產值超過109億元，109年102.3億元，110年降至83.4億元（仍有2226萬人次到訪）。農委會期待今年力拚跟去年相當的產值，明年起重振榮景。（編輯：張芷瑄）1110706

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