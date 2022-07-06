移工聘僱及轉換雇主許可 即起開放線上查詢下載

（中央社記者吳欣紜台北6日電）為了讓雇主、移工都能方便取得聘僱許可及轉換雇主許可等文件，勞動部今天宣布，即起開放線上查詢及下載，目前系統也建置了母語友善介面，讓移工可以方便申請。

雇主聘僱移工往往透過仲介居中溝通聯繫，相關聘僱許可等文件就可能保留在仲介手中，當後續要結束契約拿回相關文件時，卻可能遇到不肖仲介扣留文件等意圖收取買工費等情況。

為了讓移工跟雇主可以自己取得移工的聘僱許可或轉換雇主許可等相關資訊，勞動部今天表示，已經完成網路查詢及下載系統的建置，讓移工及雇主可以自行線上即時查詢及下載移工的聘僱許可及轉換雇主許可函文，不須再向勞動部查詢或申請補發。

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擔憂移工不熟中文介面，勞動部建置「移工網路線上申辦與查詢下載系統」的母國語言友善介面，移工使用健保卡或外國人自然人憑證至系統登錄後，就可以立即查詢及下載個人的聘僱許可及轉換雇主許可函文，並確認本次在台工作的雇主、許可工作內容、期間、地點或轉換雇主期。

至於雇主，勞動部表示，可至勞動部勞動力發展署「外國人申請案件網路線上申辦系統」，使用工商憑證或自然人憑證登錄後，就可以立即查詢及下載所聘僱移工的聘僱許可及轉換雇主許可函文，以掌握移工的聘僱許可期間或辦理轉換雇主期間等相關資訊。（編輯：陳仁華）1110706