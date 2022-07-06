8/1起捕蟳蟹甲殼寬增1公分 抱卵母蟹禁捕多2個月

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）漁業署今天公告，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳捕撈甲殼寬提高1公分；抱卵母蟹禁止捕撈期延長2個月，禁捕的小蟹及禁漁期的抱卵母蟹均不得販售；此新制8月1日上路。

農委會漁業署今天表示，為了蟳蟹類漁業資源能永續利用，發布蟳蟹管理再邁進一步資訊，包含8月1日起，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹捕撈甲殼寬，從原來的8公分限制提高至9公分，善泳蟳甲殼寬從原來的6公分限制提高至7公分。

以及抱卵母蟹禁止捕撈期由原來的8月16日至11月15日，延長為8月1日至12月31日止。

除加強源頭捕撈管理，漁業署這次修正新增市場端管制，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違反者最高可罰新台幣15萬元。

漁業署並說，新制8月1日實施，為此已製作新式蟳蟹甲殼寬量測器及海報，持續向漁民及販售業者加強宣導，並要求船長必須進行卸魚申報及配合執行海上科學觀察，以利科學研究數據蒐集，結合水產試驗所及國立台灣海洋大學評估蟳蟹資源。

漁業署強調，將邀集產、官、學及公民團體組成「蟳蟹漁業諮詢小組」，透過詳實申報數據及科學研究結果，定期檢討管制措施。

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此外，漁業署將透過「海洋之心生態標章」審核管理與驗證制度，輔導漁民提升生產過程中對社會責任與海洋環境友善，同時加深消費者對於蟳蟹保育的認知，兼顧漁業與海洋生態，協助產業永續經營。

漁業署補充，此新制是去年公共政策網路參與平台討論抱卵母蟹保育議題，歷經產、官、學及公民團體多次意見交流的共識，推進蟳蟹漁業管理朝資源管理、漁業生產、資訊公開及產銷輔導等4面向進行。（編輯：陳政偉）1110706