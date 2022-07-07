更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中山醫大科博館簽備忘錄 資源共享提升共創價值

2022/7/7 16:30（7/7 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立自然科學博物館長焦傳金（右）與中山醫學大學校長黃建寧（左）簽訂合作備忘錄，希望雙方資源共享再提升，發揮各自專業、共創價值。（中山醫學大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月7日
國立自然科學博物館長焦傳金（右）與中山醫學大學校長黃建寧（左）簽訂合作備忘錄，希望雙方資源共享再提升，發揮各自專業、共創價值。（中山醫學大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）中山醫學大學與國立自然科學博物館連續25年舉辦「青年生命科學研習營」，雙方今天簽訂合作備忘錄，除再續前緣外，也讓資源共享再提升，發揮各自專業、共創價值。

中山醫學大學今天透過文字稿表示，自然科學博物館與中山醫大共同辦理「青年生命科學研習營」，合作情誼已長達25年，今天雙方簽訂合作備忘錄。

科博館館長焦傳金表示，簽訂合作備忘錄，不僅再續前緣，更是資源共享再強化提升，未來期待共創跨單位的特色研究群外，在多項永續發展目標，包括SDG3-健康福祉、SDG11-永續城鄉、SDG13-氣候行動、SDG14-保育海洋生態及SDG15-保育陸域生態等議題上，可相互支援發揮各自專業並共創價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

科博館學術副館長黃文山指出，在研究交流方面，科博館有生態、演化領域專業人才，可共同開設通識課程，以生物學組為例，昆蟲專業人才可開設「醫學昆蟲」課程，例如埃及斑蚊、恙蟲等議題，皆是大眾高度關注與感興趣內容，若能藉此合作發展系列課程或活動，將使學術交流更具深度意義。

中山醫大校長黃建寧指出，期待未來雙方能在多面向展開密切交流，多管齊下，創造雙贏；在生態環境保育方面作出貢獻，讓師生大眾能以永續共榮的正確價值觀，止住地球的傷，減緩惡化，甚至有讓其復原重生的機會，逆轉這場因人類而起的自然浩劫。（編輯：謝雅竹）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族