台灣上半年人口2348萬7509人 6月死亡數破2萬

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（中央社記者賴于榛台北8日電）內政部今天公布最新人口統計資料，截至6月，人口總數為2318萬6278人，對比去年同期的2348萬7509人，減少30萬1231人；6月人口死亡數破2萬，來到2萬1033人，為今年上半年單月死亡數最高月份。

內政部今天公布111年6月戶口統計資料，截至今年6月底，人口數為2318萬6278人，相比5月減少9900人，對比去年同期的2348萬7509人，則減少30萬1231人。

根據內政部統計，6月出生數1萬943人，平均約每3.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.74，比起5月增加1501人。

今年上半年各月出生數為1月1萬3137人、2月9617人、3月1萬2788人、4月1萬1222人，5月9442人、6月1萬943人，單月最低出生數落在2月與5月。

整體來看，統計至6月底止，新生兒出生數為6萬7149人，相比去年上半年的累計出生數7萬4609人，減少了7460人。

另外，6月人口死亡數破2萬，來到2萬1033人，折合年粗死亡率為千分之11.03，相比5月增加3624人；往回看今年各月死亡數，1月1萬5954人、2月1萬4887萬人、3月1萬8239人、4月1萬4655人，5月則為1萬7409人。

今年截至6月底累積死亡數為10萬2117人，增加8528人。

6月遷入人口數為8萬5868人，比起5月增加2871人；遷出人口數為8萬5678人，相比5月減少8189人，淨遷入人口數為190人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣6月人口自然增加為負1萬90人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，5月則為190人。整體計算自然增加與社會增加後，總人口成長為負9900人。

另外，結婚與離婚狀況部分，6月結婚對數合計9045對，其中不同性別8868對，相同性別177對，折合年粗結婚率千分之4.75；離婚對數為4156對，其中不同性別4103對，相同性別53對，折合年粗離婚率千分之2.18。

今年上半年，累積結婚對數為6萬1519，離婚對數是2萬4366對。（編輯：張均懋）1110708