2022太魯閣馬拉松開放報名 12歲以上需打3劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松將於12月10日開跑，今天晚間6時起至8月6日開放網路登記；中籤繳費完成者，需上傳COVID-19疫苗接種證明卡，12歲以上需打滿3劑。

太魯閣峽谷馬拉松今天舉行報名啟動儀式，花蓮縣長徐榛蔚、雲朗集團總經理盛治仁等人到場，活動代言人中華奧會運動與環境委員會委員王淑麗因隔離改以預錄影片參與。

盛治仁致詞指出，太魯閣峽谷馬拉松是全國唯一在國家公園內舉辦的路跑賽事，將延續不提供一次性水杯、寶特瓶裝水方式，今年紙本成績證明及選手秩序冊都改用電子檔供選手自行下載，將賽事轉型為大型綠色馬拉松。

賽事項目含全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里、逍遙馬12公里、快樂馬5公里總共4個組別；全馬名額開放3000人、半馬5000人、逍遙馬3000人、快樂馬2000人報名，共計1萬3000名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主辦單位指出，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這屆賽事仍未開放國外選手報名，若因疫情、颱風等不可抗力因素需延期，將延後至2023年2月18日辦理，選手保留報名資格。

主辦單位提醒，賽事採網路登記後抽籤方式報名，中籤者繳費完成後，需於11月19日前上傳COVID-19疫苗接種證明，12歲（含）以上民眾，至少打3劑；5歲以上報名快樂馬，至少打1劑疫苗，經大會檢核無誤。才會寄送選手參賽物資。（編輯：孫承武）1110708