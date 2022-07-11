漢詩吟唱賽增客語 9名學生闖複賽

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（中央社記者張雄風台北11日電）為強化母語傳承，義美文教基金會今年舉辦第2屆高中生漢詩吟唱賽，新增客語項目，在133名參賽者中占22名，並有9名已闖入複賽；最終首獎可獲得新台幣20萬元獎學金。

台北市信民協會今天發布新聞稿表示，由義美文教基金會主辦的「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，吸引全國各地共133名高中職及專科學生報名參加，其中包括22名客語參賽者。

信民協會指出，今年是第2年舉辦高中生漢詩吟唱賽，除了新增客語項目，並在指定詩及自選詩首次納入台灣詩人作品；初賽競爭激烈，經評審團優選40名進入複賽，其中新增客語項目共有9人挺進複賽。

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信民協會說，徵件期間雖逢COVID-19疫情擴大，仍獲全國高中職學生熱烈響應，報名參賽的學生來自全台各個縣市，有一般高中、技術學校、藝術高中及啟明學校等，還有上一屆參賽學生再度挑戰。

複賽將在23日於台灣四大名園之首「霧峰林家花園—萊園飛殤醉月亭」舉行，複賽前20名將可進入決賽，決賽預計在8月27日於立法院舉行；這次獎金第一名可獲20萬元，第二名兩人各獲獎學金10萬元，第三名三人各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金1萬元。（編輯：管中維）1110711