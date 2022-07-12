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華航8/2起全航線行李託運皆計件 免費額度更多

2022/7/12 11:20（7/12 12:11 更新）
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中華航空12日宣布8月2日起開立的機票，搭乘華航、華信國際線班機，亞洲、歐洲及大洋洲比照北美，全航線實施行李計件制，經濟艙旅客最多可託運2件各23公斤行李。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月12日
中華航空12日宣布8月2日起開立的機票，搭乘華航、華信國際線班機，亞洲、歐洲及大洋洲比照北美，全航線實施行李計件制，經濟艙旅客最多可託運2件各23公斤行李。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月12日
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）中華航空今天宣布行李服務再升級，8月2日起開立的機票，搭乘華航、華信國際線班機，亞洲、歐洲及大洋洲比照北美，全航線實施行李計件制，提供旅客更多免費託運行李額度。

華航發布新聞稿，8月2日起除原先採計件制的往返美國、加拿大等航線，亞洲、歐洲及大洋洲航班也由計重制改為計件制，免費託運行李額度統一規範，經濟艙旅客最多可託運2件各23公斤行李；豪華經濟艙更優於業界，可託運2件各28公斤行李，商務艙2件託運行李各32公斤。

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另華夏會員包括晶鑽卡、翡翠卡及金卡旅客，也將全航線適用計件制額外免費託運行李禮遇。

華航持續提升各項機上軟、硬體設備，除開放豪華商務艙、商務艙及豪華經濟艙旅客上網預選餐點，7月起推出台灣出發豪華商務艙和商務艙網路獨享限定菜單，機上娛樂「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」打造個人專屬閱讀及視聽饗宴，為疫後旅運做好準備。（編輯：張芷瑄）1110712

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