分科測驗 考生：歷史選擇簡單整體難易度中等

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）分科測驗今天第1節考歷史，有考生接受媒體聯訪指出，覺得選擇題不難，題目難易適中，但混合題部分較需花心思分析各文獻差異，手寫部分較需思考分析，整體難易度算是中等。

111學年度分科測驗今天舉行第2天考試，上午第1節考歷史，考生認為難易度中等，普遍認為選擇題較簡單，題目難易適中，主要還是手寫部分較難。

新莊高中三類組蔡姓考生說，歷史單選題只要題目讀過去沒有不清楚的地方，都能容易選出答案；混合題部分則需要多用各文獻分析差異與共同點找出答案。多選部分，閱讀文章在體感部分不會太長，但要活用圖表比較能選出答案。

三類組辛姓考生也認為，混合題對自己來說比閱讀和單選題難，因為混合題有甲乙丙丁選項，不能只了解一個選項就選出答案，或是像選擇題靠刪去法找出答案，只能靠上下文推敲，難度在這次歷史算是「大魔王等級」。

鳳新高中的郭姓考生表示，考題分布平均，題目難易適中，印象較深刻的是非選擇題中的戰爭局勢分析，需要活用，相較之下可發揮空間大。同高中的陳同學提到，題目難易中等，相較於模擬考而言稍微偏易，同樣認為手寫部分較難。

福誠高中的許姓考生對題目中的法國大革命政治體制較有印象，認為其中涵蓋跨考科內容，較為靈活。

道明高中的梁姓考生提到，歷史選擇題簡單，內容算是課本基礎題，有寫考古題應該不難，答案直觀。她認為非選擇題中最後一題，要寫出事件關聯性，較需要思考分析，整體難易度算中等。（編輯：卞金峰）1110712