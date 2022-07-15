夏季旅展餐券夯 首日最大手筆狂買百張近20萬

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2022台北國際夏季旅展15日至18日在台北世貿一館舉行，現場祭出獨家超值優惠，吸引許多民眾到場搶好康。中央社記者張新偉攝 111年7月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台北國際夏季旅展今天開幕，搭配「悠遊國旅」上路，展場一早就湧入人潮，星級酒店的住宿券及餐券都很搶手，首日最大手筆是有人買了老爺飯店100張餐券，價值近新台幣20萬元。

台北國際夏季旅展是由台灣旅遊協會及中華民國旅行業品質保障協會指導，民間公關公司主辦，今天起至18日在台北世貿一館舉行，有600個攤位，包括：14個縣市政府、觀光局、航港局、漁業署及飯店、觀光工廠等近200家機構與廠商參加。

夏季旅展上午10時起對外開放，一早湧入許多民眾，除了參加早鳥紅包大放送活動外，不少人希望現場能找到折扣更多的住宿券、餐券，搭配「悠遊國旅」自由行，每人最多享新台幣1300元的折抵，發揮國旅最大效益。

星級酒店的住宿券及餐券詢問度相當高，老爺飯店的折扣雖不是最多，但仍有人大手筆買單，根據主辦單位提供的資訊，上午開展至下午3時30分，最大筆消費是購買1880元的餐券100張，金額近20萬元。

詢問度高的星級住宿折扣，主要是圓山大飯店住宿券19折起，福華大飯店住宿券最低22折，晶華酒店「買一晚送一晚」，20坪精緻套房兩晚9999元。

另外，圓山大飯店餐券55折起；福華大飯店得獎餐廳4人合菜，旅展期間2500元；台北晶華酒店各式餐券最低4.9折。

台北市長柯文哲致詞時說，他認為邊境解封要快實施，現在入境旅客確診人數每天才幾十人，但國內本土確診卻是幾萬人，邊境管制在科學上無必要。

柯文哲提到，今天旅展才開幕就有這麼多人潮，笑問「旅遊業還有困境嗎？」，他說下個月台北市還要舉辦城市博覽會，這些都是為了台灣觀光產業在熱身。

雄獅旅遊因應暑假旺季，推出國旅團限量買一送一，半自由行走訪粉鳥林秘境並入住台北晶華酒店，或到蓮荷園賞花並人住君品酒店，2人同行都是4000元有找。

雄獅旅遊也針對農遊、森林、離島、鐵道，推出國旅商品，指定行程最高可享1000元折扣。

劉先生和太太原本5月要到中部旅遊，結果因疫情升溫而取消，她說，既然國旅有補助，現疫情也漸緩和，就好好利用補助在國內先玩玩。

國外旅遊部分，業者主打自由行送贈品，例如雄獅旅遊「首爾自由5日」，每人2萬2499元，贈首爾1日遊；「荷比法德自由行12日」，每人6萬2499元，贈歐網卡及7日體驗遊程；山富旅遊推出首爾自由行5日旅展價2萬8900元。

雖然組團出國旅遊禁令還未解除，旅遊業者也打出先預約國外旅遊，開放後第一時間就可卡位等各種促銷活動。（編輯：屈享平）1110715

2022台北國際夏季旅展15日起一連4天在台北世貿一館登場，台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍（後左4）、台北市長柯文哲（後右4）與花蓮縣長徐榛蔚（後右3）等人出席開幕典禮。中央社記者張新偉攝 111年7月15日