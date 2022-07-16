看護工轉中階技術人力 擬開放4管道語言認證

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）移工留才久用方案4月底上路，家庭看護工要轉中階技術人力，須綁定華語能力認證，由於認證場次場場爆滿，勞動部近期擬定朝4方向放寬，包含薪水達一定條件、雇主可自評等。

政府推動移工留才久用方案於4月30日上路，只要在台工作滿6年移工符合薪資與技術條件，可由雇主申請為中階技術人力，無工作年限限制。

其中，家庭看護工要轉為中階技術人力，必須通過華語文能力測驗口語能力「基礎級」才能申請，但認證場次即便加開仍場場爆滿、供不應求，因此勞動部預計放寬華語能力條件認證管道。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國告訴中央社記者，日前已經跨部會討論，擬朝4方向放寬，包含除了口語測驗外，也可以報考聽力測驗基礎級，兩者擇一報考通過也算達成符合語言測驗標準。另外，移工如果可以在社區大學等機構取得一定的華語學習時數也可算通過華語能力條件。

此外，比照產業移工，如果雇主給予家庭看護工的經常性薪資達到新台幣2萬6000元以上、機構看護工給3萬1000元以上，也算達成華語能力門檻。

蘇裕國也提到，如果是受僱於同雇主的移工要轉為中階人力，也可採雇主自評方式，只要雇主自評語言溝通無礙，也可提出申請。

蘇裕國表示，相關規定將進行法規預告修法，將儘速上路。（編輯：張芷瑄）1110716