剋乳癌抗藥性 國衛院研發藥物兼具標靶免疫療法

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）傳統標靶藥物容易產生抗藥性，國衛院新藥研發團隊成功開發一箭雙鵰的三陰性乳癌治療法，以一種小分子藥物，就能達到兼具標靶治療及免疫療法效果，新藥最快可在7年內問世。

國家衛生研究院今天上午舉行成果記者會，運用激酶蛋白結構與活性最佳化的策略，成功開發具有高親和力、高度選擇性、低副作用的AXL與MERTK新穎雙重激酶抗癌小分子抑制劑BPR5K230，克服專一激酶抗癌藥物的抗藥性問題，並激活免疫反應打擊癌細胞。此藥品目前已申請專利保護。

癌症蟬聯台灣十大死因之首40年，國衛院生技與藥物研究所研究員顏婉菁今天表示，傳統的手術治療僅能治療罹患局部腫瘤的病人，化學療法和放射線療法雖能殺死快速生長的癌細胞，但卻有許多不良副作用。近年來標靶治療是癌症新興療法，但癌細胞持續基因突變，易產生抗藥性。

免疫治療的誕生，是間接調節免疫系統殺死癌細胞，但顏婉菁指出，免疫治療的缺點是通常治療反應率非常低，國衛院新藥研發團隊希望找出一箭雙鵰的癌症治療方法，合併標靶治療及免疫療法，成功研發出一種小分子抗癌抑制劑能同時抑制癌細胞，以及增加免疫系統活化攻擊腫瘤。

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顏婉菁說，抗癌小分子抑制劑BPR5K230優勢是同時具有反轉癌症對治療的抵抗力、降低腫瘤細胞的存活率及侵襲轉移的腫瘤效應，以及抑制免疫抑制細胞的功能、提升體內免疫對抗腫瘤的能力的免疫效應；另外，這款新藥具標靶導向，是將患者分群精準醫學。

在動物實驗中發現，在三陰性乳癌中，可有效防止肺轉移與擴散，目前國內學界和業界均無類似抗癌抑制劑的開發，國衛院生技與藥物研究所研究員謝興邦預估，新藥約2年內進入臨床第一期試驗，將優先選擇三陰性乳癌，肝癌、非小細胞肺癌也將是未來可能適用對象，新藥最快可在7年內問世。（編輯：張雅淨）1110718