夏天曼谷最熱門 台灣旅客最想去日本

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（中央社記者余曉涵台北19日電）旅遊業者Agoda日前公布今年夏天最熱門的度假地點，全球旅客最想去的旅遊地點是泰國曼谷，而台灣旅客最想去的則是日本。

隨著各國逐漸解封，跨境旅遊也逐漸復甦，旅遊業者Agoda發布新聞稿表示，根據訂房數據顯示，台灣旅客今年夏天最熱門的度假國度前5名，由開放觀光客團的「日本」奪下冠軍寶座，緊接著依序為泰國、美國、新加坡及德國，也都陸續受到台灣旅客的青睞。

Agoda同時也公布2022全球旅遊熱門目的地Top5，由「泰國曼谷」奪下全球冠軍。Agoda說，有美食之都稱號的「泰國曼谷」是個兼具古老與現代風情的城市，充滿五光十色的夜生活、並有蔚藍的海灘及必訪的特色寺廟等眾多文化景點，除了泰國曼谷之外，其他位居前5 名的依序是濟州島、吉隆坡、東京及首爾。

Agoda表示，隨著各國的邊境陸續鬆綁，出國旅行風氣漸升，疫情期間的這2年讓人更期盼著出國旅行，而目前正值暑假旺季，旅客也都利用假期展開國內及國外旅遊行程。

另外，Agoda指出，夏季旅遊數據也顯示，以旅客造訪國家頻率來看，印度旅客最期待能再次探訪泰國，而新加坡人最常選擇旅遊的國家是鄰國馬來西亞，其次是泰國和印度。

以旅遊目的地的選擇來說，澳洲人最嚮往的是觀光勝地峇里島，而美國旅客，最愛亞太地區目的地前3名為曼谷、馬尼拉和東京。（編輯：張芷瑄）1110719