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台鐵石斑魚便當受歡迎 銷售擴及中部、北部車站

2022/7/19 11:40（7/19 11:51 更新）
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台鐵「鐵石新嚐」石斑魚特色便當原本只在南部的新左營、高雄及屏東站限量販售，造成旅客搶購，20日將推出第2波「鐵石新嚐」，並新增中部及北部車站銷售據點。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月19日
台鐵「鐵石新嚐」石斑魚特色便當原本只在南部的新左營、高雄及屏東站限量販售，造成旅客搶購，20日將推出第2波「鐵石新嚐」，並新增中部及北部車站銷售據點。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵6月下旬首次與屏東縣政府合作，在南部3個車站推出第一波石斑魚便當「鐵石新嚐」，大受歡迎。台鐵今天說，明天起將有第二波銷售，並擴及到中部及北部車站。

台鐵發布新聞稿，「鐵石新嚐」石斑魚特色便當原本只在南部的新左營、高雄及屏東站限量販售，造成旅客搶購，為滿足更多旅客期待，將推出第二波「鐵石新嚐」，並新增中部及北部車站銷售據點。

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台鐵表示，明天起「鐵石新嚐」共有10個販售點，包括台鐵松山及南港站夢工場、台北車站1號及2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店，象徵「石」全十美，以實際行動挺漁民。

台鐵說，第二波的「鐵石新嚐」便當，是將屏東地方頂級海味食材龍膽石斑魚變身為台鐵便當的主菜，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，20日至31日，每天限量販售，嘗鮮8折推廣價，每份新台幣120元。（編輯：張芷瑄）1110719

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