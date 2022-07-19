業者憂旅遊保險全取消海外醫療 觀光局：協助溝通

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（中央社記者余曉涵台北19日電）各國邊境陸續開放，旅遊業者表示，目前旅遊保險幾乎都已經取消海外醫療部分，希望交通部觀光局可協助介入協商。觀光局回應，會持續與保險業者溝通。

隨著各國邊境陸續解封，跨境旅遊逐漸恢復，台灣也可望逐步解封。中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲今天接受媒體聯訪時表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變種病毒BA.4及BA.5的傳染力較強，目前有開放旅遊的國家又再爆發一波疫情，因此研判要到11月台灣才會全面開放邊境。

許禓哲指出，開放邊境除了要解除禁團令外，很重要的還有海外保險的部分，由於之前的防疫險讓保險業者重新評估，導致目前海外旅遊平安險幾乎都已經取消海外醫療部分，因此希望交通部觀光局可以協助與保險業者、產險公會等單位溝通，否則即使開放可以組團出國，若旅客染疫費用該由誰負責？

許禓哲也提到，希望能採用過去帛琉旅遊泡泡的模式，旅遊泡泡險在相關防疫、隔離、滯留、染疫等都有完整配套，希望保險公司也能有類似產品，這樣對旅客和旅遊業者才有保障。

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品保協會監事會召集人張永成表示，取消旅遊平安險的海外突發疾病理賠以及縮減履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍，這些都會對未來旅客出國或境外來台甚至國內離島旅遊，增加旅客及旅行社的風險，他呼籲政府應該比照日本政府推出旅遊健康保險保單。

對此，觀光局回應，會持續與保險業者、產險公會溝通，希望業者能夠推出相對應的保險，以保障旅客。（編輯：張雅淨）1110719