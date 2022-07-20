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立院交通委員會視察台中建設 市府盼中央多幫忙

2022/7/20 16:01（7/20 16:16 更新）
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立法院交通委員會20日視察台中市多項交通建設並聽取簡報，台中市長盧秀燕（前右3）期盼中央多幫忙，交通部長王國材（前左2）表示，將在行政程序上給予協助。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月20日
立法院交通委員會20日視察台中市多項交通建設並聽取簡報，台中市長盧秀燕（前右3）期盼中央多幫忙，交通部長王國材（前左2）表示，將在行政程序上給予協助。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）立法院交通委員會今天視察台中市多項交通建設，台中市長盧秀燕期盼立法院及交通部多幫忙台中捷運等交通建設，而交通部長王國材則說，交通部將在行政程序上給予協助。

為了解大台中交通建設發展狀況，立法院交通委員會今天舉辦台中地區交通考察，分別聽取東豐快速道路工程建設情形、市政路、綠空廊道跨越環中東路自行車橋、捷運藍線綜合規劃、捷運橘線及屯區捷運可行性評估簡報，盧秀燕出席接待表達歡迎，並感謝交通部在市政路開闢等議題上給予相關協助。

盧秀燕在致詞時先恭喜說，由於交通部長王國材昨天喜獲金孫、升格成「公」，心情一定很好，希望看在金孫面子上，也將這份喜悅加持於台中市政建設上，給予大力支持與幫忙。

盧秀燕表示，台中市交通建設攸關中部地區發展，期盼立法院及交通部多多幫忙；台中地理位置相當重要，也是六都中唯一屬中部地區直轄市，台中交通建設好，對於台灣會有加值作用，能讓台灣運輸交通更加便利。

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對於台中市捷運規劃案，王國材指出，交通部將基於專業儘速予以審查，不論是捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場捷運（橘線）、屯區捷運都是很好構想，有助於連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍，並形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部將在行政程序上給予協助。

台中市交通局長葉昭甫說明，捷運藍線綜合規劃已於今年5月11日提報修正後報告書，目前交通部審查中，捷運綠線延伸線可行性研究已於6月22日由交通部轉呈行政院審查中，機場捷運（橘線）及屯區捷運則分別於4月1日及6月20日提報交通部審查，後續將持續配合中央審查程序，積極辦理，以期中央早日核定相關計畫。（編輯：陳仁華）1110720

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