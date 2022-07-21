台師大與工研院簽約 促機械機電學研合作

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（中央社記者陳至中台北21日電）台灣師範大學與工業技術研究院簽署合作意向書，將共同培養機械、機電領域人才，促進相關學研合作，共同面對機械產業的人才缺口，並搭上智慧製造與AI（人工智慧）風潮。

台師大今天發布新聞稿指出，副校長李忠謀及工研院機械與機電系統所所長饒達仁，於7月20日正式簽署合作意向書，雙方將進行「大機械學研合作」，共同培養跨領域人才。

李忠謀表示，台師大的強項包括在微米或奈米機電系統、智慧型自動控制系統、精密量測與感測技術、光機電整合系統等，這項合作可將研發成果擴展到政府單位和產業界，提高台師大的能見度。

饒達仁表示，工研院將提供台師大機電系學生實習名額，在合作計畫案下，也可由工研院業師共同擔任指導教授，讓學生更貼近產業界。

工研院近年與各大學推動「大機械學研合作」，包括台灣大學、台灣科技大學等校在內。饒達仁表示，機械產業面臨人才缺口，工研院將繼續取經各校，加速在機械領域的前瞻技術開發，並提供多元人才培育管道。（編輯：管中維）1110721