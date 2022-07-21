台印大學生線上交流 分享歷史連結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里21日專電）輔仁大學印度服務學習團隊與印度國際大學中國學院，19日舉辦台印度青年文化線上工作坊，雙方師生近百人與會，分享飲食文化特徵以及台印度的歷史連結。

根據交流影片，輔大學生介紹台印度美食跨文化體驗，並進行台語教案，邀請印度同學跟著發音，雙方互動熱烈。

輔大學生也提出印度建國3傑之一的波斯（Netaji Subhash Chandra Bose），作為台印之間的歷史連結。

波斯（Netaji Subhash Chandra Bose）於1897年1月23日出生在加爾各答（Kolkata），是印度獨立運動的重要領袖之一，但據信於1945年8月在一場空難中隕命於台灣，無緣看到印度獨立。

另方面，印度同學則分享印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）家族與和平鄉的歷史沿革、學院軌跡、印度美食文化，並流暢演唱中文歌曲、展示泰戈爾舞蹈、書法和剪紙等多項文化活動。

最後問答階段，雙方就正體字和簡化字、未來如何來台灣升學、航班和隔離規定等議題進行討論，碰撞出不少火花。

印度國際大學（Visva-Bharati University）中國學院（Cheena Bhavana）院長巴納吉（Avijit Banerjee）表示，台印度學生過往已有多年互動，期望未來兩校能恢復實體交流，充分發揮學生的熱情活力和跨文化能量。

輔大國際長唐維敏也認為，透過雙方學生為主體的青年文化分享和數位交流，延續雙方過往良好互動，不但更能深刻認識彼此，分享台印文化想像，也替同學們未來進行服務學習的推展和實踐，增加更多動力。

整場活動以中文進行，唐維敏讚賞印度同學中文素養高，歡迎申請來台就讀博士班，也邀請巴納吉赴台講學。

印度國際大學是於1921年由泰戈爾創辦於加爾各答， 1937年成立中國學院。1942年，當時的國民政府軍事委員會委員長蔣中正與夫人宋美齡曾經到訪。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，輔大印度團隊即曾於2018、2019和2020年連續3度造訪於國際大學。（編輯：黃自強/韋樞）1110721