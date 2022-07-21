更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台印大學生線上交流 分享歷史連結

2022/7/21 16:51（7/21 23:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輔仁大學國際長唐維敏（圖中持麥克風者）19日帶領學生與加爾各答國際大學中國學院學生參加青年文化線上工作坊，雙方互動熱烈。（輔仁大學印度服務學習團隊提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年7月21日
輔仁大學國際長唐維敏（圖中持麥克風者）19日帶領學生與加爾各答國際大學中國學院學生參加青年文化線上工作坊，雙方互動熱烈。（輔仁大學印度服務學習團隊提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年7月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里21日專電）輔仁大學印度服務學習團隊與印度國際大學中國學院，19日舉辦台印度青年文化線上工作坊，雙方師生近百人與會，分享飲食文化特徵以及台印度的歷史連結。

根據交流影片，輔大學生介紹台印度美食跨文化體驗，並進行台語教案，邀請印度同學跟著發音，雙方互動熱烈。

輔大學生也提出印度建國3傑之一的波斯（Netaji Subhash Chandra Bose），作為台印之間的歷史連結。

波斯（Netaji Subhash Chandra Bose）於1897年1月23日出生在加爾各答（Kolkata），是印度獨立運動的重要領袖之一，但據信於1945年8月在一場空難中隕命於台灣，無緣看到印度獨立。

另方面，印度同學則分享印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）家族與和平鄉的歷史沿革、學院軌跡、印度美食文化，並流暢演唱中文歌曲、展示泰戈爾舞蹈、書法和剪紙等多項文化活動。

最後問答階段，雙方就正體字和簡化字、未來如何來台灣升學、航班和隔離規定等議題進行討論，碰撞出不少火花。

印度國際大學（Visva-Bharati University）中國學院（Cheena Bhavana）院長巴納吉（Avijit Banerjee）表示，台印度學生過往已有多年互動，期望未來兩校能恢復實體交流，充分發揮學生的熱情活力和跨文化能量。

輔大國際長唐維敏也認為，透過雙方學生為主體的青年文化分享和數位交流，延續雙方過往良好互動，不但更能深刻認識彼此，分享台印文化想像，也替同學們未來進行服務學習的推展和實踐，增加更多動力。

整場活動以中文進行，唐維敏讚賞印度同學中文素養高，歡迎申請來台就讀博士班，也邀請巴納吉赴台講學。

印度國際大學是於1921年由泰戈爾創辦於加爾各答， 1937年成立中國學院。1942年，當時的國民政府軍事委員會委員長蔣中正與夫人宋美齡曾經到訪。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，輔大印度團隊即曾於2018、2019和2020年連續3度造訪於國際大學。（編輯：黃自強/韋樞）1110721

輔仁大學印度服務學習團隊與加爾各答國際大學中國學院，19日舉辦台印度青年文化線上工作坊，輔大學生教導印度學生講簡易台語。（輔仁大學印度服務學習團隊提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年7月21日
輔仁大學印度服務學習團隊與加爾各答國際大學中國學院，19日舉辦台印度青年文化線上工作坊，輔大學生教導印度學生講簡易台語。（輔仁大學印度服務學習團隊提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年7月21日
泰戈爾
台東縱谷大地藝術季 10件作品農村尋美
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族