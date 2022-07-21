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太魯閣伊達斯步道開放 長僅400公尺落差達120公尺

2022/7/21 17:18（7/21 17:41 更新）
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太魯閣國家公園管理處整修開放布洛灣台地上一處迷你型步道「伊達斯步道」，可下切至中橫公路，連結燕子口、溪畔水壩等景點。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年7月21日
太魯閣國家公園管理處整修開放布洛灣台地上一處迷你型步道「伊達斯步道」，可下切至中橫公路，連結燕子口、溪畔水壩等景點。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年7月21日
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）太魯閣國家公園管理處整修開放布洛灣台地上一處迷你型步道「伊達斯步道」，全長雖僅400公尺，海拔落差竟達120公尺，可下切至中橫公路，連結燕子口、溪畔水壩等景點。

太管處今天發布新聞稿指出，布洛灣遊憩區設有環流丘步道、布洛灣吊橋等熱名景點，近日還新增「依達斯步道」，新步道鄰近布洛灣吊橋旁的邊坡上，修建架高的棧道、棧橋及砌石階梯，走在茂密森林下，可遮蔽豔陽。

太管處指出，沿著伊達斯步道直下，約15分鐘可抵達中橫公路溪畔隧道西口與布洛灣隧道東口之間，往西走連接燕子口、靳珩橋，欣賞鬼斧神工的太魯閣峽谷風光。

太管處建議遊客，可將車輛停放在布洛灣台地，或搭公車到布洛灣，就可步行走訪布洛灣周圍景區，再走伊達斯步道至中橫公路兩側景區。（編輯：陳仁華）1110721

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