北捷1天3度出包 文湖線列車異常影響百名旅客

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21日傍晚下班尖峰時刻文湖線列車無法自動出發，百名旅客只好下車改搭下一班，延誤約2分30秒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北捷運板南線今天上班尖峰時刻發生兩起異常事件，影響班距約2.5小時，傍晚下班尖峰時刻文湖線又有列車無法自動出發，百名旅客只好下車改搭下一班，延誤約2分30秒。

台北捷運公司表示，下午5時37分，文湖線中山國中站往南港展覽館站方向月台，1部列車因無法自動出發，行控中心依照SOP請車上約110名旅客下車，改搭下一班，延誤時間約2分30秒，目前營運正常。

北捷指出，這部列車異常已排除，處理期間以廣播、公司網站及「台北捷運GO」APP等管道宣導訊息，同時彈性調整班距因應，並將於收班後詳查列車異常原因。

北捷板南線往南港展覽館站方向今天上午約7時接連發生2起異常事件，導致列車停停走走，部分車站甚至暫停刷卡進入月台，全線約於9時30分恢復正常營運，受影響旅客皆可辦理退費。（編輯：張銘坤）1110721