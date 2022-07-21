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台北捷運板南線列車煞車異常 上班通勤人潮擠滿捷運站
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台北捷運板南線列車煞車異常 上班通勤人潮擠滿捷運站

2022/7/21 08:28（7/21 08:48 更新）
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台北捷運板南線列車21日上午發生異常，新埔站內擠滿等車人潮。（中央社）
台北捷運板南線列車21日上午發生異常，新埔站內擠滿等車人潮。（中央社）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）上班尖峰時間，台北捷運板南線列車卻走走停停；台北大眾捷運股份有限公司今天說，一部列車上午7時3分發生煞車異常，被旅客反映車上有焦味，目前異常已排除，仍在調整班距。

板南線上午出現列車走走停停狀況，站間廣播、看板跑馬等資訊也顯示「系統異常，列車均有延誤，班距持續調整中，造成不便敬請見諒」。

北捷說，江子翠站一部往南港展覽館方向列車被旅客反映車上有焦味，行控中心依標準作業程序（SOP）請車上旅客改搭下一班車，延誤約3分鐘。

北捷表示，經查列車出現煞車異常狀況，詳細原因將送回機廠後詳查，目前異常已排除，正在調整班距，處理期間加強列車廣播及網站、「台北捷運GO」App推播。

通勤乘客邱先生表示，新埔站電子看板顯示「江子翠站列車異常，列車有延誤，班距持續調整中」，往南港展覽館方向的列車約7分鐘才來一班，現場通勤人潮已塞到進站刷票口外。（編輯：李明宗、王靖怡）1110721

新埔站內大廳電子看板顯示列車延誤訊息。（中央社）
新埔站內大廳電子看板顯示列車延誤訊息。（中央社）
圖為新埔站等車人潮。（中央社）
圖為新埔站等車人潮。（中央社）
圖為忠孝新生站等車人潮。（中央社）
圖為忠孝新生站等車人潮。（中央社）
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