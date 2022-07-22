台江凶狠圓軸蟹繁殖季 黃偉哲攜手居民齊護蟹

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台江國家公園凶狠圓軸蟹正值繁殖季，管理處已啟動護蟹交管，台南市長黃偉哲（前右2）等人22日傍晚到鹽水溪堤岸關切，攜手當地居民護蟹釋幼，讓凶狠圓軸蟹免於路殺。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）正值台江國家公園凶狠圓軸蟹繁殖季，台江國家公園管理處已啟動護蟹交管，台南市長黃偉哲和周遭居民今天傍晚也到鹽水溪岸旁護蟹，讓母蟹安全過馬路及越過堤岸「降海釋幼」。

台江國家公園凶狠圓軸蟹進入「降海釋幼」繁殖季，「降海釋幼」指的是雌蟹將卵放在水中，卵馬上孵化成為蚤狀幼蟲，蚤狀幼蟲經過多次脫殼後成為大眼幼蟲，再回到陸域棲地，7月和8月正是高峰期。

不過，凶狠圓軸蟹不像人類，繁殖上岸遷徒可不會看紅綠燈或道路上是否有汽機車，結局就是被輾爛成一坨，慘遭路殺。

因此，部分保育人士利用暑假空檔，專程趕來台江護蟹；台江國家公園管理處14日起也啟動3階段護蟹交通管制，管制路段是台南市安南區青草崙堤防防汛道路，從「與城西街3段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」，長度約2公里。

黃偉哲、台南市政府農業局長李建裕、安平區長蕭泰華、中西區長汪慶龍等人，今天傍晚也到鹽水溪堤岸關切，攜手當地居民護蟹釋幼，讓凶狠圓軸蟹免於路殺成肉泥。

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黃偉哲表示，凶狠圓軸蟹的保護是一個新起點，喚起居民及小孩保護生態更深的認識，且是機會教育，讓台南環境保護更上一層樓；當地路邊也設立警示牌，過往人車要特別小心，尤其是陸蟹繁殖期要多注意保護。

台南市政府發布新聞稿指出，市府農業局已在鹽水溪堤岸的民權路4段至安北路間機車便道處設置警示牌，也將逐步在其他路殺處設置，提醒人車降速避讓。市府未來將和台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局合作保護陸蟹，共同維護棲地。（編輯：謝雅竹）1110722