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職安署三度北中南同步勞檢 開罰424萬

2022/7/23 16:42
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（中央社記者吳欣紜台北23日電）夏季是職業災害好發期間，勞動部職業安全衛生署昨天舉行今年第3度北中南同步勞檢，檢查29個重大工程及15處局限空間作業後，總計開罰新台幣424萬元。

今年上半年營造業重大職災未減緩，加上近期民間建築工程管理疏忽，造成數起重大職災事件，為督促雇主注重職業安全衛生，職安署昨天執行今年第3度的北、中、南同步勞檢。

職安署職業安全組組長朱文勇今天告訴中央社記者，夏季是職災的好發期間，職安署展開「全國勞動檢查機構同步執行營造業勞動檢查計畫」，針對營造工地及局限空間作業等高風險行業及作業，採取「勤查嚴罰」勞檢策略。

朱文勇表示，這次全國同步勞檢對象，主要為重大公共工程、夏季熱危害及局限空間作業危害等，初步統計共檢查29工地，根據統計，總計違反135項、停工20處、罰鍰約360萬元，違規項目包含未設置防墜設施等。

另外，各勞動檢查機構實施局限空間作業危害預防檢查共計15處、違反32項、停工3處、罰鍰約64萬元。

朱文勇指出，夏季時是職業災害好發季節，提醒雇主應更注意職業安全，避免勞工發生職災。（編輯：陳政偉）1110723

朱文勇
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