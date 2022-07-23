小琉球逾9000人次登島 墾丁南灣沙灘湧現人潮

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）今天是24節氣中的大暑日，天氣熱旅客選擇到海邊消暑，清涼一下，小琉球逾9000人次登島，墾丁南灣沙灘則是湧現人潮，即使豔陽高照仍不減興致。

暑假週末假日加上國旅補助，全台各地景點湧現出遊人潮，前往屏東小琉球的東琉線候船室，早上就出現排隊登船旅客，大多都是家長帶著小朋友、三五好友揪團出遊，要到小琉球玩水度假，船公司也加開船班疏運旅客。

根據海巡署南部分署第五岸巡隊統計，23日從東港碼頭要前往小琉球，至下午5時，逾9000人次登島。

小琉球林姓水上業者說，天氣熱，遊客到小琉球大多喜歡泡水消暑，大部分的遊客怕預定不到水上活動，早在2週前就會開始打電話詢問，暑假以來的週末假日，幾乎是忙到不可開交。

同樣也是戲水勝地的墾丁南灣，沙灘上布滿陽傘，追求快感的遊客選擇水上摩托車、香蕉船活動，也有旅客因為天氣熱，只想泡在水裡。葉姓旅客說，與好友到墾丁3天2夜行，抵達墾丁第一件事就是往水裡衝，明後天的行程，也都安排與戲水有關。

潘姓業者說，有些遊客怕太熱，大多在下午4時湧現，直到太陽西下，才離開海邊。（編輯：黃世雅）1110723