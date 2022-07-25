開放6類外籍人士入境首日 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）今天起開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境，首日狀況受關注，指揮中心指揮官王必勝下午記者會說明防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今天起新增持外國護照（不包含港澳）的6類外籍人士來台，每週入境總量仍維持4萬人次，據統計，上述6類對象疫情前每年入境總人數約1萬餘人，將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策。

昨天新增2萬1460例本土個案，病例較前一天下降約4%，確診個案新增中重症136例（78例中症、58例重症），其中65人死亡，沒有新增兒少死亡個案，但增加2名MIS-C病例，其中一名16歲少女，已完成接種2劑疫苗，但仍然在近期染疫後成為MIS-C疑似個案。

疫情未歇，接種疫苗作業持續，衛福部食藥署於今年1月同意BNT有效期限由6個月展延為9個月，已有4批疫苗適用，除了這次被傳出有效期疑義的疫苗延長至10月到期，其餘分別為2批效期展延至6月、1批展延至8月到期。

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針對延長有效期限至6月及8月的疫苗是否全數接種完畢，指揮中心發言人莊人祥表示，BNT成人劑型疫苗已展延的4批疫苗中，現在只剩下到10月屆期的這批疫苗，數量約29萬劑，其他3批疫苗已在3月底都全數接種完畢。

據指揮中心統計，今年1月至7月23日，本土輕症、無症狀個案累計435萬5824例、占99.53%，中症累計1萬1213例、占0.26%，重症累計8977例、占0.21%，其中死亡共 7743人。（編輯：管中維）1110725