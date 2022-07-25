中元普渡降空污 高市7/29起推紙錢集中燒

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）中元節將至，高雄市政府環保局今天表示，中元普渡紙錢將於7月29日起至8月26日集中焚燒；此外，鼓勵民眾響應「以功代金」活動，以「捐款做功德」取代「實體紙錢燒化」。

高雄市111年度中元普渡紙錢集中燒，自7月29日開始，活動共29天，至8月26日（農曆7月1日至29日）結束。環保局今天新聞稿表示，高雄市紙錢集中燒及以功代金數量逐年上升，去年收運紙錢量達750.93公噸；「以功代金」響應金額新台幣258萬元，合計減少粒狀物排放2.64公噸。

所謂「以功代金」，是指以「捐款做功德」取代「實體紙錢燒化」迴向先人。環保局表示，111年「以功代金」超商捐款已由環保署擴大為全國性活動，市民可透過7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」後點選「高雄市」，即可將欲購買紙錢費用轉而幫助高雄市20個社福團體。

環保局空污與噪音防制科表示，年初設置2座紙錢專用金爐，結合先進觸媒陶瓷濾管集塵器，大幅減少污染排放，且焚燒過程中產生廢熱也可透過回收系統回收再利用。

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高雄市自民國92年起推動天公生、清明節、中元普渡3大節慶紙錢集中焚燒活動。市民可於所在行政區向各區清潔隊索取紙錢集中專用袋，將祭拜後紙錢裝入專用袋中，封好後聯繫各區清潔隊前往收運。

「以功代金」活動自95年起推動，透過超商電子平台，可將預計購買紙錢費用轉助社福團體。依環保局數據，經多年推動，響應人數及金額逐年成長，由95年約18萬元成長至目前約300萬元，成長逾15倍。（編輯：孫承武）1110725