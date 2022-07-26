嘉縣府宣傳國慶焰火 赴馬來西亞推廣觀光

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嘉義縣府與旅行社合作近日在馬來西亞推廣觀光，在吉隆坡一處弧形LED廣告牆宣傳「國慶焰火在嘉義」。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣府與旅行社合作近日在馬來西亞推廣觀光，在吉隆坡一處弧形LED廣告牆宣傳「國慶焰火在嘉義」，並接著要向新加坡、越南招攬遊客，期待國門開啟吸引國際觀光客來訪。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，近日與馬來西亞當地最大的旅行社之一「馬來西亞蘋果旅遊Apple Vacations Sdn Bhd」合作，在馬國首都吉隆坡一處弧形LED廣告牆宣傳「國慶焰火在嘉義」，讓大馬民眾認識「台灣嘉義 Taiwan Chiayi」。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，透過交通部觀光局駐吉隆坡辦事處協助，與縣府合作的惠康旅行社已向多家馬來西亞當地旅行社行銷嘉義，希望吸引當地華僑組團回台灣參加國慶焰火。

許有仁說，國慶焰火將是今年觀光重頭戲，不僅要吸引國內旅客，更期待國際觀光客，接下來也將與惠康旅行社持續向新加坡、越南等國進行宣傳。

許有仁表示，期待10月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已控制得當，國門已經開放，外國旅客可以輕鬆到台灣觀光，看國慶焰火。（編輯：謝雅竹）1110726