學校午餐熟食載運 App監控保持常溫在60度以上

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（中央社記者陳至中高雄27日電）教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，以校際合作整合午餐供應，做好的熟食在運輸中，透過溫度監測App，確保常溫保持在攝氏60度以上，且保存不超過4小時。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，邀請成功大學人工智能數位轉型研究中心特聘教授王振興，介紹中央廚房計畫中的運輸路線及溫度監控管理裝置。

中央廚房計畫是透過學校聯盟方式，共同採購食材、開立菜單，中心學校烹調完成後，運送到周遭學校。車輛運輸過程和保溫設備，成為確保食安的關鍵。

王振興指出，食物存放在攝氏7到60度的「危險溫度帶」，微生物滋長最快速，因此熟食應保持常溫在60度以上。目前法規規定，禽肉、豬肉、炒蛋及調理食品的起鍋中心溫度須達85度以上；蔬菜和其他類熟食，則須達80度以上，透過智慧溫度感測器，藍牙傳輸到App，可讓主管機關遠端監控。

熟食載運到各校時，也會透過感測器和App監控，即時將溫度資訊上傳到校園食材登陸平台；車輛會以GPS定位追蹤，確保學生都能準時吃到熱騰騰的午餐。

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教育部國民及學前教育署學務校安組長黃瀞儀表示，全國有167個中央廚房，供餐699校。受供餐學校須距離中央廚房車程30分鐘內或10公里內，共規劃出330條路線，其中105條路線由業者協助，另外225路線則是租賃車輛協助。

黃瀞儀表示，教育部規劃配套措施，包括提供廚工服裝、司機制服，保溫餐桶也特別設計，外觀是暖色調提供食慾，內部則是淺色設計保持清潔。湯桶都有磁扣鎖，運送到校時由營養師解鎖，確保送餐安全。（編輯：李亨山）1110727