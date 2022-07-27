新北客運公會提案運價調漲40% 市府：預估漲7元

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市政府今天表示，已收到新北市公共汽車客運公會調漲運價提案，漲幅40%為歷年最高，最後是否調漲仍待雙北審議結果；公車業者表示，若不調漲，有業者恐撐不下去了。

新北市交通局表示，依公路法運價費率2年得檢討1次，運價由新北市公共汽車客運商業同業公會與新北市汽車駕駛員職業工會，參考運量、里程、物價等因素，共同提案運價調整方案給市府。

交通局科長林詩欽表示，已收到新北市公共汽車客運公會調漲運價的提案，由於公會提案運價調漲幅度達40%，為歷年來提案最高漲幅，換算每段票運價將較現行運價調漲約7元。

他表示，現行每段運價為19.3731元，運價和每段票價15元間的差額由市府補貼，每年票價補貼約新台幣20多億元。預估若漲7元，將使每年差額補貼金額翻倍到40多億元，因此，實際調漲金額仍待市府審查後，將再送到「台北市新北市運價票價價差分攤比例協調委員會」中再次討論確定。

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台北客運總經理李建文說明提案運價調幅這麼高，主要是客運經營環境真的很嚴峻了，在場站租金調漲及營運、維修等成本大幅增加下，已使業者處於連年虧損狀況，有些業者已經快撐不下去了。

他表示，受到疫情影響，乘客人數持續縮減，目前雖因疫情減緩有部分乘客回流，但仍較去年5月第3級警戒前少了2成5。此外，據統計，雙北的客運業者109年及110年共虧損了70億餘元，希望雙北市府能儘速審定並調漲運價，因為已有客運業者賠掉1個資本額，若不改善，年底前就可能倒閉。（編輯：李錫璋）1110727