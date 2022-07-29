逼車無照超速多 交通部內政部推安全駕駛3不原則

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（中央社記者余曉涵台北29日電）根據統計，逼車近3年舉發件數增加，每年也有高達24萬件無照駕駛。交通部及內政部今天共同呼籲民眾遵守3不原則，包含不超速、不逼車及不無照駕駛。

交通部及內政部共同舉行交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案第三季安全駕駛宣導記者會。

會中內政部長徐國勇、交通部長王國材共同呼籲民眾遵守不超速、不逼車及不無照駕駛等3不原則。

根據交通部統計，逼車、擋車近3年舉發件數呈現增加情形，惡意逼車在108年為392件、110年有502件；擋車108年有510件、110年則有908件；無照舉發件數一年高達24萬件，30日死亡人數110年就有484人是無照駕駛，交通事故死亡人數中有1成6是無照駕駛。

超速部分，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數一年有50多人，死亡人數中2至3成是18到24歲的年輕人。

王國材致詞時表示，目前透過修正道路交通管理處罰條例，要提高惡意逼車及無照駕駛的罰鍰，並把超速60公里認定為危險駕駛下修為40公里，希望透過執法方面的加強，把安全做好。（編輯：管中維）1110729