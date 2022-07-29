更多編輯台推薦新聞：
研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺
國際

研究：約5%COVID-19患者長期喪失味覺與嗅覺

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中研院：中國認知戰模式改為負面情緒動員 製造假新聞分化民眾
首頁 / 生活

逼車無照超速多 交通部內政部推安全駕駛3不原則

2022/7/29 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）根據統計，逼車近3年舉發件數增加，每年也有高達24萬件無照駕駛。交通部及內政部今天共同呼籲民眾遵守3不原則，包含不超速、不逼車及不無照駕駛。

交通部及內政部共同舉行交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案第三季安全駕駛宣導記者會。

會中內政部長徐國勇、交通部長王國材共同呼籲民眾遵守不超速、不逼車及不無照駕駛等3不原則。

根據交通部統計，逼車、擋車近3年舉發件數呈現增加情形，惡意逼車在108年為392件、110年有502件；擋車108年有510件、110年則有908件；無照舉發件數一年高達24萬件，30日死亡人數110年就有484人是無照駕駛，交通事故死亡人數中有1成6是無照駕駛。

超速部分，一年舉發件數高達366萬件，超速失控死亡人數一年有50多人，死亡人數中2至3成是18到24歲的年輕人。

王國材致詞時表示，目前透過修正道路交通管理處罰條例，要提高惡意逼車及無照駕駛的罰鍰，並把超速60公里認定為危險駕駛下修為40公里，希望透過執法方面的加強，把安全做好。（編輯：管中維）1110729

王國材
台鐵工會盼大幅加薪 交長：公司成立有賺錢再談 蘇花改預計8月開放大型重機 白牌機車9月試辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族