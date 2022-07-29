力挺台灣石斑魚 飯店龍頭晶華酒店入菜

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（中央社記者江明晏台北29日電）中國暫停輸入台灣石斑魚，國內餐飲業挺在地食材，飯店龍頭台北晶華酒店今天宣布，推出「百變龍膽石斑」美食節，力挺在地食材。

中國暫停輸入台灣石斑魚，國內餐飲業挺在地食材，繼連鎖速食漢堡、學校營養午餐，以及台鐵便當之後，國際觀光飯店也加入推廣龍膽石斑的行列。

台北晶華酒店今天宣布，透過中、西、日式主廚團隊，善用龍膽石斑全身各個部位，即日起於館內各餐廳及「晶華美食到你家」外帶外送平台推出「百變龍膽石斑」美食節，共計有8道料理。

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龍膽石斑有「石斑之王」稱號，原因不只是因為它的體積是石斑魚種中最大的、經濟價值也是最高的。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明表示，市面上的龍膽石斑重約20台斤，漁家們以小魚而不是人工飼料養殖，所以它的魚肉鮮甜無腥味，加上魚皮Q彈、魚頭部分也有滿滿的膠原蛋白，魚背鰭肉細緻、魚肚腩肉豐腴、魚肝也可以入菜，透過適當的烹調手法，整條魚都是美味的寶藏。

除此之外，東元餐飲集團28日也宣布旗下安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂餐廳、餡老滿及美樂食餐飲4大品牌研發推出各式石斑魚特色料理，以實際行動支持漁產，挺在地優質食材。（編輯：張均懋）1110729