大鵬灣國際休閒特區再開園 活動滿檔慶重生

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）大鵬灣休閒特區睽違3年再度開園，熱鬧滾滾慶祝重生。鵬管處這2天舉辦「大鵬灣藝騎GO」單車旅遊；屏東縣府的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」則有演唱會、遊樂園，免費入場。

大鵬灣國際休閒特區在2019年曾舉辦過台灣燈會，後因廠商中止契約而停滯3年，現由大鵬灣國家風景區管理處接管，7月中旬已重新開放，當年矚目主燈「巨鮪來富」和「海之女神」、「珊瑚之心」風華再現；園區內大鵬灣單車站、西塔台、海上教堂業者也已同步進駐。

為慶祝大鵬灣國際休閒特區重新開園，鵬管處今明2天舉辦「大鵬灣藝騎GO」單車旅遊；另外，屏東縣政府也加碼舉行「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，今天起至9月4日，有遊樂園、演唱會、劇團、踩街、煙火秀、市集，均不用門票免費入場。

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鵬管處長許主龍說，「大鵬灣藝騎GO」以尋找12處的藝術景點打卡拿好禮，8月1日至21日結合旅宿業推出優惠的加購單車導覽遊程，建議遊客可善用悠遊國旅補助來大鵬灣騎單車賞美景。

屏東縣政府新聞稿指出，「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」今天由「FOCA福爾摩沙馬戲團」揭開序幕，並在每週六舉辦演唱會，邀請伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、王識賢、許富凱、高爾宣等重量級卡司。此外，也打造小朋友暑假遊樂園，有旋轉木馬、海盜船、旋轉咖啡杯、摩天輪等遊樂設施。（編輯：孫承武）1110730