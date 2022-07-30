發現視障不同可能 書店邀王俊傑及樂坊辦體驗展

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高雄三餘書店攜手金曲歌王王俊傑（左3）以及由視障朋友組成的「黑視力樂坊」成員，30日舉辦體驗展「看不見的力量」，帶領大家體驗視障者的工作與生活。中央社記者曾以寧攝 111年7月30日

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）為讓人們體會視障生活、瞭解視障者的不同可能性，高雄三餘書店攜手金曲歌王王俊傑與黑視力樂坊成員，舉辦看不見的力量體驗展及黑暗聲音劇場，盼與民眾交流視障生活。

位於高雄的三餘書店今天舉辦「看不見的力量體驗展」，由積極參與各種視障輔助軟體研發、曾獲身心障礙楷模金鷹獎的張金順策展、新科金曲台語歌王王俊傑擔任製作，從靜態到動態各樣活動，與民眾交流視障生活，並在記者會預告2022黑暗聲音劇場將於8月登場。

導覽關主由王俊傑和「黑視力樂坊」成員張金順、台灣首名通過英國咖啡師認證的視障咖啡師林佳箴、主持屆齡10年的廣播DJ吳美賢，及曾獲殘障亞運游泳銅牌，且是全台首名視障鋼琴調音師賴智傑，和曾登國家音樂廳擔任主演，擅長竹笛、歌唱、打擊與Bass的視障音樂全才許宗榮等人擔任。

第1展區由關主引領參與民眾走進極黑空間，進行如黑暗版密室逃脫的體驗；第2展區由林佳箴帶參與者體驗看不見的情況下如何沖出充滿溫度的咖啡；第3區視障生活家講座，則是由王俊傑以說唱方式與觀眾們近距離分享，自己如何用歌曲記錄下台灣各角落的故事。

張金順今天在記者會上表示，在一般人想像中，視障者不是做按摩就是做音樂，但在黑視力樂坊的成員中，有人獲得金曲獎肯定，或取得國家按摩考試認證，還有專業咖啡師，更各自有著橫渡日月潭、超級三鐵、協力車環島等精彩經歷，盼讓人看到，只要給予視障者機會，真的會超乎大家想像。

王俊傑說，人們雖然對日本、美國的生活文化不一定會很清楚，但是會好奇、想去當地體驗，覺得可以拓展視野、國際觀，進到全黑環境也同樣可以拓展對人的理解；他還希望未來能將活動拓展到「黑暗生活節」，讓更多人走進視障世界。

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三餘書店表示，人們因不瞭解視障者的體會，因此無法理解他們的生活如何不方便、社會如何不公平，盼藉由展覽與劇場，引人走進視障世界，發現不同的可能性和看不見的力量。

除展覽外，活動會場也預告2022黑暗聲音劇場將於8月20、21日在高雄國際會議中心3樓登場，以「你們，都好嗎？」為主題，王俊傑與黑視力樂坊將帶來立體廣播音樂劇等表演，由黑暗對話社會企業專業打造無光環境，盼邀請民眾一起體驗看不見的生活。（編輯：謝雅竹）1110730