低壓帶影響天氣不穩 中南部偏向整天性降雨

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中央氣象局表示，1日天氣將更為不穩定，中南部偏向於整天性的降雨。圖為台北市民眾撐傘在市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社台北1日電）中央氣象局表示，今天受低壓帶影響，天氣將更為不穩定，中南部偏向於整天性的降雨；各地高溫普遍約攝氏33至35度，新竹以北及東半部仍較為悶熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率。

氣象局說明，今天低壓帶影響，天氣將更為不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中南部偏向於整天性的降雨，其他地區則以白天午後最為明顯，清晨至上午中南部尤其是沿海地區有機會出現局部大雨，午後各地山區也有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率。

各地高溫普遍約33至35度，新竹以北及東半部仍較為悶熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出活動要做好防曬並多補充水分。

氣象局表示，第5號颱風桑達，已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，位於台北北方1090公里的海面上，向北移動；第6號颱風翠絲，今天凌晨2時距離台北東北方780公里（即在長崎西南方410公里之海面上），向北前進，對台灣沒有直接影響。（編輯：陳政偉）1110801