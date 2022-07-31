大低壓帶影響連4天防大雨 8/5重回夏季天氣

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，明天起受大低壓帶影響，一連3天易有短延時強降雨，午後各地山區易有局部大雨或豪雨；8月4日天氣轉換、仍有局部大雨；8月5日至週末又將回到典型的夏季天氣。

根據中央氣象局網站，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生，南投、雲林、嘉義、東半部地區及高雄以北山區有局部大雨發生。

氣象局統計，今天截至下午5時10分，累積雨量以屏東縣三地門122毫米最多，其次為雲林縣水林鄉88.5毫米；累積雨量前10名多位於雲林、高雄、屏東、台東及嘉義等地區。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天起至8月4日受大低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中明天至8月3日留意有短延時強降雨發生。

張承傳進一步說明，明天清晨至上午中南部地區易有局部大雨，午後各地山區易有局部大雨或短延時豪雨；8月2日、3日中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生。

張承傳提到，預計8月4日低壓帶通過台灣，加上太平洋高壓增強，天氣處於轉換的階段，午後各地山區還是有局部大雨發生；預計8月5日起受太平洋高壓影響，一直到下週末都會是多雲到晴的天氣，降雨僅在午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳提醒，明天新竹以北、東半部局部地區還是有攝氏36度以上高溫發生的機會，其他地區由於降雨及雲層較厚，預估高溫約在31至33度之間。

張承傳說，目前洋面上2個颱風，輕颱桑達預計今晚就會減弱為熱帶性低氣壓，輕颱翠絲則是明天就會減弱為熱帶低壓，兩者皆對台灣沒有直接影響；目前資料顯示未來一週尚無熱帶系統發展的跡象，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110731