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美食展5日登場 首見客家小炒披薩、非洲燉飯

2022/8/2 09:30
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）停辦2年的台灣美食展將於5日至8日在台北世貿一館展出，台灣觀光協會表示，其中客委會推出客家小炒披薩，以及首度參展的奈及利亞端出加羅夫飯（一種非洲燉飯）都是首度亮相。

台灣觀光協會為台灣美食展主辦單位，前2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年恢復舉辦。

台灣觀光協會日前預告，奈及利亞首度參展，今天也發布新聞稿表示，被稱為奈及利亞國民美食的一種非洲燉飯「加羅夫飯」將在美食展首次亮相，並由奈及利亞駐華商務辦事處處長阿邁德（Ibrahim A.Ahmed）的夫人親自烹煮。

台灣觀光協會今天下午將舉行記者會，阿邁德的夫人與台灣觀光協會會長葉菊蘭，將分別端出加羅夫飯（Jollof Rice）與紅蟳米糕同台競美。

台灣觀光協會說，客委會也將在美食展推出首度亮相的客家小炒披薩，以「食」力會友，既傳統又創新，展現兼容並蓄的文化內涵。

2022台灣美食展的「異國美食」區，還可見到台灣民眾喜愛的許多日本美食，包括：廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒、沖繩泡盛等。（編輯：陳政偉）1110802

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