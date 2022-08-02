青民協指暑輔上進度、列成績 教育部允專案查核

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣青年民主協會近期公布一項調查顯示，許多學校暑期輔導仍會上進度、列平時成績，變相強制參加。教育部今天回應，允諾不定期、主動到校專案查核暑輔情形，列入重點項目。

青民協昨天深夜在臉書專頁指出，上週發起的暑輔調查，超過4400名學生填寫，其中2809名指學校的暑輔會上進度，是所有違法項目第一名。另外有1986名學生指若不參加暑輔須家長同意或被關切，1441名認費用超收，1354名認超過法定節數。

青民協呼籲教育部及地方主管機關，應主動抽查各校暑輔辦理情形，而非等待學生被動陳情、檢舉，以免違法成為常態。

對此，教育部今天稍晚以文字回應中央社，強調會透過多元管道要求學校落實辦理暑輔，學校須依教育部所定檢核表逐項自我檢核，並公告於網頁。國民及學前教育署會不定期、主動到校，專案查核暑輔情形，列入視導的重點項目，學生有疑慮，也可透過電話、網站民意信箱等反映。

至於青民協點名台南市瀛海高中暑輔超過200節，經國教署了解、處理後，學校已依規定，調整為120節。另高雄市左營高中將暑輔列入平時成績的爭議，經高雄市教育局瞭解，是學校誤植，已經改善。

根據教育部「高級中等學校課業輔導實施要點」，暑輔不得提前講授各科教學進度表所定的課程內容，由學生自由選擇參加，暑假期間不能超過120節，寒假不能超過40節。

暑輔向學生收取的費用，平均每節應於新台幣15到25元之間，由學校依課業輔導辦理情形，按收支平衡原則訂定。（編輯：張芷瑄）1110802