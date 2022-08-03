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本土單日確診回升3萬大關？ 王必勝：2週內暫時不會

2022/8/3 15:29（8/3 15:47 更新）
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指揮中心預估，據國外經驗，疫情低點數週後，Omicron BA.5疫情將攀升，指揮官王必勝3日說，未來2週內本土單日確診暫時不會回升3萬例。圖為台北市西門町商圈1日下午逛街人潮。（中央社檔案照片）
指揮中心預估，據國外經驗，疫情低點數週後，Omicron BA.5疫情將攀升，指揮官王必勝3日說，未來2週內本土單日確診暫時不會回升3萬例。圖為台北市西門町商圈1日下午逛街人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）指揮中心預估，據國外經驗，疫情低點數週後，Omicron BA.5疫情將攀升，本土單日確診何時回升3萬例，指揮官王必勝今天說，未來2週內暫時不會，將儘速檢視防疫物資。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，近日陸續出現零星的BA.5社區感染病例，據中央流行疫情指揮中心公布，今天新增確診數為2萬3718例，較昨天的2萬3302例相比，數據略為上升，外界關注是否與BA.5有關，王必勝則說，與上週同期相比，整體疫情仍下降。

針對有媒體提問近2週內本土單日確診數是否可能超過3萬例，王必勝認為，什麼可能性都不排除，但以近期疫情趨勢分析，暫時不會；指揮中心疫情監測組長周志浩說，社區BA.5疫情流行仍相當低度，但接下來是挑戰。

王必勝說，影響疫情高低因素非常多，現在也難以判斷，將透過全國、各縣市疫情監測持續，觀察社區BA.5傳染狀況，以利事先取得預警。除繼續推動脆弱族群第4劑疫苗接種，包含高齡、幼兒、高風險工作等。

另外，王必勝表示，將趁現在檢視防疫物資存量，包括疫苗、藥物、快篩等，採取醫療資源靈活運用策略，現階段疫情較緩，恢復較多常態醫療，未來當疫情再起，將快速擴大專責病房量能，希望把損害降到最低。（編輯：張芷瑄）1110803

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