長新冠後遺症全台3174人就醫 31至50歲占近半

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健保署統計，全台截至1日長新冠後遺症有3174人就醫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北2日電）COVID-19染疫康復者出現長新冠後遺症的事件，時有所聞。據健保署統計，全台108家染疫康復者門診共收案3174人，31歲至50歲年齡層就占45%，健保署也呼籲民眾多加利用。

國內今年發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土流行疫情，今年1月以來累計超過454萬人染疫，染疫康復者是否留下長新冠後遺症，備受關注。

健保署專門委員張作貞今天下午在疫情記者會中表示，健保署自去年12月啟動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，凡是染疫解除隔離6個月內持續出現症狀的民眾，都可接受整合醫療，只須繳交一次掛號費及一次部分負擔，就能看遍胸腔科、感染科、神經內科、心臟內科等多種科別，免於在各科別奔波就醫。

張作貞說，截至8月1日，全台COVID-19染疫康復者門診共有108家、收案3174人，前3名縣市分別為台北市1243人、新北市525人、台中市428人；進一步分析，就診個案年齡層以31歲至40歲最多、占23%，41歲至50歲占22%。

有媒體詢問，有年輕女性因長新冠後遺症就醫，醫師開立威而鋼作為治療藥物，好奇指揮中心是否建議這種治療方式。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，胸腔專科醫師依照病人病況開立威而鋼，指揮中心都尊重醫師診斷，但強調威而鋼是處方藥，民眾切勿自行購買服用，以免出現藥物副作用或交互作用，反而增加風險。

在國內藥物使用方面，昨天共開4157人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3353份、默沙東「莫納皮拉韋」804人份，今年以來累計開立約44萬2864人，包括共36萬1325人倍拉維及8萬1539人份莫納皮拉韋。

醫療資源統計部分，全台專責、負壓病房共8485床、空床5375床、空床率63.3%，其中台北區50.3%、北區59.3%、中區70%、南區59.1%、高屏區67.3%、東區89.3%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4652床、空床率59.3%；30家地方加強型防疫旅館1719床、空床數678床、空床39.4%。（編輯：陳政偉）1110802