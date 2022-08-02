住宿式長照機構陽性率緩降 未見BA.5疫情入侵

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北2日電）國內COVID-19疫情降溫，據指揮中心統計，住宿式長照機構住民的陽性率從6月中下旬的5%降至1.1%，至今投藥率高達90%，住宿式長照機構也都未驗出BA.5亞變種病毒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，住宿式長照機構陽性率也持續降低。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，上週住宿式長照機構共新增350名工作人員確診及819名住民確診，新增19人死亡，其中以社福機構10人最多、護理機構9人居次，至今未驗出Omicron BA.5亞變種病毒。

據統計，4月以來中重症送醫人數共有3827人，累計死亡人數1244人，致死率維持約2.67%；今年1月1日至7月31日，通報機構間數達1604家，確診住民人數為4萬6675人，確診工作人員數為1萬2711人。

羅一鈞表示，長照機構住民陽性率從今年6月中下旬約5%，如今已降低至1.1%，工作人員也從2.7%降至0.7%；目前機構住民每週可公費篩檢2次、工作人員每週1次，公費篩檢措施將延續至8月31日，期間會再開會討論是否持續實施篩檢措施。

羅一鈞指出，在投藥率方面，長照機構投藥率維持90%，精神照護、復健機構住民因年齡較年輕，投藥率相對低，其餘如長照等機構投藥率都在89%以上。（編輯：陳政偉）1110802

住宿式長照機構陽性率持續降低。（指揮中心提供）

（指揮中心提供）