羅一鈞：社區有BA.5散發病例 免疫防火牆奏效

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北1日電）疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內今天增2例BA.5社區感染病例，顯示社區中仍有BA.5散發個案，但可能因免疫防火牆有一定成效，未釀成較大規模感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，再增2例本土確診病例檢出Omicron BA.5亞變種病毒，累計驗出13例BA.5本土病例，其中包括4起社區感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的BA.5本土病例中，有一例女性個案出現症狀後快篩雖陰性，但因慢性病有住院需求，到醫院採檢PCR才意外確診，經過定序發現是BA.5，顯示社區中仍有一小部分比例BA.5感染個案存在。

羅一鈞說，7月以來本土累計4起BA.5本土社區感染事件，包括南部家庭群聚以及3例北部散發個案，基因序列都略有不同，代表BA.5可能已造成散發疫情，卻未造成社區感染，也代表免疫防火牆仍有一定功效。

羅一鈞分析，本土13例BA.5個案扣除家庭群聚後，可以看出社區中散發的BA.5個案占比約為2%，未來隨境外移入個案增加，預期8月下旬本土BA.5病例占比將增加，也會加強各區域、縣市的合約院所監測，及早掌握占比變化狀況。

至於南部造船廠BA.5指標個案感染源，他表示，目前僅知這名指標個案衍生出家庭群聚，但感染源已經難以回溯追查，呼籲民眾勤洗手、戴口罩，邊境管制措施也暫時不會鬆綁，避免境外移入導致更多本土個案。

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據統計，昨天共開878人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共788份、默沙東「莫納皮拉韋」90人份，今年以來累計開立約43萬8707人，包括共35萬7972人倍拉維及8萬735人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8617床、空床5471床、空床率64.5%，其中台北區52.1%、北區60.2%、中區69.7%、南區57.8%、高屏區66.9%、東區89.1%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4754床、空床率60.6%；30家地方加強型防疫旅館1809床、空床數799床、空床44.2%。（編輯：陳政偉）1110801