8/2本土2萬3302例 增31死、中重症84例

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北2日電）指揮中心今天指出，今天新增2萬3302例COVID-19本土病例，疫情持平，病例較上週同期略減，兒童重症新增2例MIS-C病例，都在加護病房治療中，MIS-C累計76例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增2萬3302例本土病例，比上週同期下降6%，預計將維持下降或持平趨勢；另新增254例境外移入病例。

莊人祥說，確診個案中新增84例中重症病例（中症54例、重症30例），其中31人死亡，死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑疫苗、10人從未接種疫苗，18人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為一名40多歲男子，曾接種3劑疫苗，有高血壓、糖尿病病史且為規則控制，7月26日呼吸困難、意識改變，當天到急診經電腦檢查發現左側腦內出血，緊急手術並收住加護病房，由於採檢確診，給予瑞德西韋治療，仍於7月28日因腦壓升高、腦水腫惡化等急性症狀救治無效過世，死因肺炎、顱內出血併中樞神經衰竭。

羅一鈞說，今天新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，其中一名7歲男童無慢性病史、從未接種疫苗，5月31日確診後，7月26日陸續出現發燒、皮疹、紅眼等症狀，7月29日至急診發現血壓偏低、凝血功能異常，收住加護病房，仍在治療中。

他表示，另一名8歲男童無慢性病史、從未接種疫苗，5月19日確診，7月26日陸續出現發燒、臉部出疹、紅眼、脖子痛、活力食慾下降等症狀，7月27日至急診懷疑是MIS-C並住院，因持續發燒、血壓偏低，7月30日轉加護病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計142例，25例腦炎、20例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、76例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月1日，本土輕症、無症狀個案累計454萬8682例、占99.54%，中症累計1萬1685例、占0.25%，重症累計9454例、占0.21%，其中死亡累計8141人。（編輯：陳清芳）1110802

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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