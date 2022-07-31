邊境管制後首團 日本旅遊業來台踩線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由日本觀光旅遊業者組成的踩線團31日下午來台，25名團員分別搭乘2航班，入境時在桃園國際機場進行PCR檢驗，隨後到飯店等待結果；團員採專案模式入境，不需隔離，預計8月3日結束行程返日。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）隨著國內疫情趨緩，由日本旅遊業代表25人組成的首個國外旅遊業者踩線團，今天在觀光局安排下來台踩線，這也是邊境管制2年多來，首度有國外旅遊業者來台踩線。

由日本業者組成的踩線團下午來台，25名團員分別搭乘2個航班抵達，入境時在桃園國際機場進行PCR檢驗，隨後先到飯店等待結果，團員採專案模式入境不需隔離。

交通部觀光局表示，團員預計走訪台北101、九份放天燈、岸田吳服店舊址、基隆和平島、搭台北觀光巴士餐車及2023年台灣燈會場地國父紀念館等，並與台灣旅遊業者及觀光局人員交流，預計8月3日返日。

交通部表示，根據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計畫，踩線團全程不接觸一般民眾，造訪景點以包場等方式因應，加上停留天數短，景點安排以北部和觀光局轄下國家風景區管理處為主。

交通部表示，除日本觀光踩線團，將持續規劃各國業者訪台交流，希望超前部署，迎接疫後國際觀光客。（編輯：李錫璋）1110731